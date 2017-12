De Nederlandse koninklijke familie wacht in het komend jaar een trits bijzondere verjaardagen en huwelijksjubilea. Prinses Margriet bijt in januari het spits af met haar 75e verjaardag, op de voet gevolgd door oudere zus prinses Beatrix, die later die maand tachtig kaarsjes mag uitblazen.

‘Kroonjaren’ zijn er ook voor prins Maurits en prinses Mabel die beiden in 2018 hun vijftigste verjaardag vieren. Zowel prins Pieter-Christiaan (eind februari) als prins Floris (eind april) heeft een koperen bruiloft voor de boeg.

Prinses Beatrix is niet de enige die de leeftijd van tachtig bereikt. Haar Spaanse oud-collega Juan Carlos is haar enkele weken voor. Hij wordt op 5 januari tachtig. Zijn echtgenote koningin Sofia volgt begin november. Ook prinses Desirée, een zus van de Zweedse koning, en ex-keizerin Farah Pahlavi van Iran worden tachtig jaar. De Japanse keizer Akihito hoopt volgend jaar december 85 jaar te worden.

De Zweedse koningin Silvia en haar schoonzus prinses Christina worden net als prinses Margriet 75. De Britse troonopvolger prins Charles viert in november zijn zeventigste verjaardag en vorst Albert II van Monaco wordt in maart zestig. Vijftigers zijn er ook volop: de Spaanse koning Felipe, de Deense kroonprins Frederik, erfprins Alois van Liechtenstein, koning Mswati van Swaziland en het zwarte schaap van de Spaanse koninklijke familie, Iñaki Urdangarin.

In juni vieren zowel de Japanse kroonprins Naruhito en zijn vrouw Masako als de Jordaanse koning Abdullah II en echtgenote koningin Rania hun zilveren bruiloft. Een maand later is het de beurt aan erfprins Alois en erfprinses Sophie van Liechtenstein die dan eveneens 25 jaar zijn getrouwd. Maar dat is niks in vergelijking met de Noorse koning Harald en koningin Sonja die eind augustus in familiekring hun gouden bruiloft hopen te vieren.

Die maand is het ook vijftig jaar sinds de kroning van sultan Hassanal Bolkiah van Brunei die dit jaar al uitgebreid zijn gouden regeringsjubileum vierde. Zijn Britse collega koningin Elizabeth markeert in 2018 maar liefst 65 jaar sinds haar kroning. In Thailand wordt nog gezocht naar een geschikte datum voor de kroning van de in 2016 aangetreden koning Vajiralongkorn.

Internationaal echter zal de meeste aandacht uitgaan naar het huwelijk van prins Harry en Meghan Markle op 19 mei, terwijl ook de geboorte van het derde kind van William en Catherine niet ongemerkt voorbij zal gaan. Ook de Zweedse koninklijke familie verwacht uitbreiding, met een derde kind voor prinses Madeleine.