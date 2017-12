De Britse premier John Major heeft er in 1992 alles aan gedaan om het imago van de koninklijke familie en met name koningin Elizabeth op te krikken. Dat blijkt uit documenten die vrijdag zijn vrijgegeven door het Britse Nationale Archief in Kew.

Het jaar 1992 geldt in de woorden van de Queen als ‘annus horribilis’, een rampjaar voor de Windsor-familie. Prinses Anne was eerder dat jaar gescheiden van Mark Phillips, prins Charles en prinses Diana waren uit elkaar na tal van verbijsterende onthullingen in de media, het huwelijk van prins Andrew en Sarah stond op springen en tot overmaat van ramp was een deel van Windsor Castle uitgebrand.

De premier stelde voor het kasteel met belastingmiddelen te herstellen, maar daar stak de publieke opinie een stokje voor. Na alle verwikkelingen in de familie en gezien de rijkdom van de koningin, was de algehele mening dat ze de reparatie maar uit eigen zak moest betalen. In die sfeer, waarin de familie blootstond aan kritiek van alle kanten, zocht Major naar manieren om het vertrouwen te herstellen en de Queen te ondersteunen.

In het kabinet werden verschillende mogelijkheden besproken, zo blijkt uit de na een kwart eeuw openbaar gemaakte stukken. Een van de voorstellen die Major aandroeg, is ook uitgevoerd. De koningin en de prins van Wales hadden enkele maanden eerder aangeboden jaarlijks vrijwillig een bedrag te betalen, dat gelijkstond aan hetgeen ze zouden moeten afdragen als ze belasting zouden betalen.

De premier had dat nog niet verteld, maar het leek hem onder de omstandigheden een goed moment dat openbaar te maken. Het kabinet was het daarmee eens. Het zou in elk geval één punt van kritiek op de koninklijke familie wegnemen, maar de media zou er niet het zwijgen mee worden opgelegd, verwachtten de ministers.