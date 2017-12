40 procent van de Denen vindt dat de tijd rijp is voor koningin Margrethe om af te treden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de website Avisen.dk. Aan de enquête deden iets meer dan duizend Denen mee.

Ze vinden dat het tijd wordt dat kroonprins Frederik de troon bestijgt. 39 procent van de ondervraagden vindt dat de inmiddels 77-jarige vorstin nog wel even meekan.

Overigens betekent de uitkomst van de enquête niet dat de inwoners van Denemarken hun vorstin zat zijn, merkt Avisen op. Het is wel een teken dat veel Denen Frederik en Mary capabel genoeg vinden om de troon over te nemen. Bovendien gunnen de ondervraagden hun vorstin een rustige oude dag, vooral nu prins Henrik vanwege zijn gezondheid haar niet meer bij haar werkzaamheden kan ondersteunen.

Volgens historicus en hofexpert Lars Hovbakke Sørensen zit een abdicatie van Margrethe er voorlopig niet in. Sebastian Olden-Jørgensen, een andere hofexpert die verbonden is aan de universiteit van Kopenhagen, denkt daar anders over. Volgens hem is het nu juist het goede moment voor Margrethe om het stokje over te geven aan Frederik. Die laat zien dat hij klaar is om zijn moeder op te volgen. Olden-Jørgensen acht de kans fifty-fifty dat Margrethe het komend jaar met pensioen gaat.