Vorst Hans Adam II van Liechtenstein heeft zaterdag het jaar uitgezwaaid met een ongewoon college lands- en familiegeschiedenis op de Liechtensteinse televisie. Hans Adam gebruikte hiervoor het traditionele eindejaarsinterview. Daarin werd dit keer niet teruggeblikt op het voorbije jaar maar op enkele eeuwen historie van het vorstengeslacht. Het was een aanzet tot de viering in 2019 van het driehonderdjarig bestaan van de ministaat.

Hans Adam nam de kijkers terug tot Karl I, eind zestiende eeuw de eerste prins van Liechtenstein. Het ging toen om een kasteel in de buurt van Wenen en niet om het huidige vorstendom, dat pas in 1719 werd gevormd en toen de naam kreeg van de familie die enkele jaren eerder de graafschappen Vaduz en Schellenberg had gekocht om meer stemmen te hebben bij de aanwijzing van de keizers van het Heilige Roomse Rijk. Die keizers waren steevast Habsburgers.

Hans Adam verhaalde van de haat-liefde verhouding tot de machtige Habsburgers, die herhaaldelijk probeerden om het rijke en machtige geslacht Liechtenstein in toom te houden of bezit af te nemen. ,,Dat is ook gebeurt. Op een gegeven moment moesten we al onze bezittingen ten westen van de Donau afgeven”, aldus de huidige vorst.

Familiebank

Dat zijn familie in de zestiende eeuw rijk was, had een simpele oorzaak: er werd profijtelijk geld uitgeleend en rente berekend. ,,Rente rekenen mochten van de katholieke kerk alleen Joden, maar mijn voorvaderen waren in die tijd protestant”, vertelde een opgewekte en openhartige Hans Adam.

Hij ging ook in op zijn eigen rol bij het herstel van het familievermogen en de hervorming van de familiebank LGT, een taak die hij als amper 24 jarige kreeg van zijn vader Franz Jozef II. ,,Ik ben er met een ijzeren bezem doorheen gegaan en heb me bij veel familieleden niet geliefd gemaakt. Maar ik had een kennisvoorsprong door samen te werken met computerfirma IBM, waardoor ik precies wist wat er mis was. Ik had veel belastend materiaal”, bekende Hans Adam. Hij redde de bank, redde het vermogen en maakte van de vorstenfamilie een van de rijkste in Europa.

Hans Adam II heeft in 2004 de regering grotendeels overgedragen aan zijn zoon erfprins Alois die volgend jaar zowel zijn vijftigste verjaardag als zijn zilveren bruiloft viert. Hans Adam zit in het Liechtensteinse jubileumjaar 2019 precies dertig jaar op de troon. Hij heeft wel eens gesproken van geheel afstand doen – ,,zoals in Nederland gebruikelijk” – maar heeft de daad nog niet bij het woord gevoegd.