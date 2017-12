Koningin Margrethe is zaterdag vanuit Marselisborg Slot in Aarhus, waar ze samen met prins Henrik de kerstdagen heeft doorgebracht, naar Kopenhagen vertrokken. Vanuit het Amalienborg-paleizencomplex houdt de koningin op oudejaarsavond haar gebruikelijke nieuwjaarstoespraak.

Anders dan bij haar meeste collega’s wordt de toespraak niet van te voren opgenomen. Het maakt de voordracht van de inmiddels 77-jarige vorstin voor veel Denen authentiek en sympathiek. Het kijken naar de nieuwjaarstoespraak hoort in Denemarken dan ook tot de vaste rituelen van 31 december. Na het ‘God beware Denemarken’ van Margrethe kan de feestavond echt beginnen.

De koningin hoeft de jaarwisseling niet zonder kinderen of kleinkinderen door te brengen. Kroonprins Frederik is met zijn gezin op tijd terug gekomen uit Australië, waar de kerstvakantie werd doorgebracht. De aanwezigheid van het kroonprinselijk paar is ook gewenst bij de koninklijke nieuwjaarsontvangsten die al meteen op 1 januari beginnen met een diner in Amalienborg.