De Italianen hebben zondagavond via sociale media de beste wensen voor het nieuwe jaar gekregen van prins Vittorio Emanuele, hoofd van het voormalige koningshuis Savoia. Met zijn nieuwjaarsboodschap volgt de prins het voorbeeld van zijn vader Umberto II, de laatste koning van Italië die na een referendum in 1946 moest aftreden en in vrijwillige ballingschap ging. Twee jaar later verbood Italië alle mannelijke leden van de familie de toegang.

Vittorio Emanuele (80), die zelf pas in december 2002 voor het eerst weer legaal Italië mocht betreden, dankte voor de vele steunbetuigingen die de koninklijke familie met name de laatste weken ontving na de onverwachte en onaangekondigde repatriëring van de stoffelijke overschotten van zijn grootouders, koning Vittorio Emanuele III en koningin Elena.

Het was met veel emotie dat hij bij hun nieuwe graftombes in Vicoforte had gestaan, aldus de prins van Napels zoals zijn titel luidt. Maar in zijn boodschap herhaalde hij wat zoon prins Emanuele Filiberto al een paar keer in de media heeft betoogd: de enige aanvaardbare laatste rustplaats voor het koningspaar is het Pantheon in Rome, waar ook de eerste drie koningen uit het huis Savoia zijn bijgezet.

Dat gold even goed voor zijn eigen ouders, koning Umberto II en koningin Maria José (geboren als prinses van België, en zus van koning Leopold III) die slechts een maand hebben geregeerd na de troonsafstand van Vittorio Emanuele III. “Ik hoop dat ook zij spoedig in het Pantheon mogen rusten.”

Verder sprak de prins over de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog volgend jaar, en groette hij paus Franciscus en verzekerde de kerkvader van de steun van het koningshuis.