Koning Abdullah dreigt iedereen te gerechtelijk te vervolgen die valse berichten verspreidt over het ontslag dat de prinsen Feisal, Ali (beiden halfbroers) en Talal afgelopen week hebben genomen als officieren in het Jordaanse leger.

Het Jordaanse hof heeft zondag een verklaring uitgegeven waarin die stappen worden aangekondigd ,,tegen degenen die leugens en valse berichten verspreiden die gericht zijn op het ondermijnen van Jordanië en haar instellingen.”

Volgens de ‘Royal Hashemite Court’ ,,trapt onze loyale bevolking niet in zulke leugens, die de nationale eenheid van Jordanië en de diep gewortelde relatie tussen Jordaniërs en de koninklijke familie niet kunnen beschadigen.” Maar als veiligheidsmaatregel, in geval de leugens wel worden geloofd, is de verklaring uitgegaan.

Onwaar

Volgens een aantal van de als onwaar bestempelde berichten zouden de prinsen zijn ontslagen omdat ze betrokken zouden zijn bij een mede door Saudi-Arabië geïnspireerd complot. De betrekkingen tussen Amman en Riyad zijn de laatste tijd slecht, mede omdat Jordanië niet zoals Egypte of Bahrein gewillig aan het handje loopt van de Saudiërs en hun ambitieuze kroonprins Mohammed bin Salman.

De Jordaanse koning Abdullah heeft ook veel steviger dan de Saudiërs lief is, stelling genomen tegen de Amerikaanse erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. De koning ziet zichzelf als beschermer van de islamitische heilige plaatsen in Jeruzalem, die tot de Zesdaagse oorlog van 1967 onder Jordaanse bestuur vielen.