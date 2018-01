Koning Harald heeft zondagavond in zijn via radio, televisie en sociale media uitgezonden nieuwjaarstoespraak zijn optimisme uitgesproken over de veerkracht van de Noorse samenleving in moeilijke tijden. Harald, die dit jaar zijn tachtigste verjaardag vierde, noemde mensen de grootste rijkdom van alle hulpbronnen die Noorwegen heeft. “Onze kinderen en jonge mensen zijn met name waardevol voor ons.”

“De achteruitgang van de olie-industrie heeft ertoe geleid dat velen werkloos zijn geworden. Voor de persoon die nog steeds geen baan heeft, is de situatie nog steeds moeilijk. Maar als natie zien we een nieuw optimisme. Het komt voort uit het feit dat we gedwongen werden om opnieuw te denken,” aldus de koning. “Dat hebben we al zo vaak eerder in Noorwegen gedaan.”

“We hebben een veerkracht die we genieten in moeilijke tijden. Het afgelopen jaar heb ik opnieuw grote wil en indrukwekkende kracht gezien voor individuen en omgevingen om nieuwe banen te creëren. Ik ben zowel blij als optimistisch over wat ik zie. Het is nuttig te weten dat er op de lange termijn ook goede resultaten kunnen zijn na de moeilijke periodes”, zei de koning, staand voor een tafel in het Koninklijk Paleis in Oslo.

De koning waarschuwde andermaal voor pesten en brak een lans voor een verdraagzame samenleving, waarin mensen zich “goed tegen elkaar gedragen.” Ook herinnerde hij de Noren eraan zaken als vrijheid en alle kansen hebben – ook om te falen – niet als vanzelfsprekend te beschouwen, maar te waarderen en bewaken.