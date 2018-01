Koningin Margrethe van Denemarken heeft in haar nieuwjaarstoespraak een lans gebroken voor mensen uit andere culturen. Haar toespraak werd live uitgezonden vanuit het Amalienborg-paleizencomplex in de Deense hoofdstad.

“Veel mensen zijn in het verleden naar Denemarken gekomen om hier te werken”, hield de vorstin de Denen voor. “We hadden ze toen nodig en dat hebben we nu nog steeds.” Margrethe zei verder dat de goede reputatie van Denemarken te danken is aan zowel de tradities van het land als de vernieuwing die is gekomen door de buitenlanders.

De koningin zei ook dat het een moeilijk jaar is geweest voor de koninklijke familie. Dat kwam mede door de broze gezondheidstoestand van prins Hendrik. Ze dankte de Denen voor hun steun en hun begrip.

Het is traditie in Denemarken dat de koningin de Denen live toespreekt. Dat gebeurde al in 1880. De toespraak wordt live uitgezonden en in veel steden worden er grote schermen opgehangen zodat de Denen samen naar de nieuwjaarstoespraak kunnen kijken. Het was de 46e keer dat Margrethe het volk op de laatste dag van het jaar toesprak.