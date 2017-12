Denen kijken dit jaar met extra spanning uit naar de nieuwjaarstoespraak van koningin Margrethe. Verschillende koningshuisvolgers zeggen rekening te houden met een ‘schok’: de aankondiging van het aftreden van de vorstin. “Ik denk dat het mogelijk is dat de koningin zegt afstand te doen. Volgend jaar is kroonprins Frederik 50 jaar oud. Hij is klaar voor het werk”, aldus historicus Sebastian Olden-Jørgensen.

“De koningin heeft altijd gezegd niet te zullen aftreden. Ze is plichtsgetrouw en wil niet breken met de traditie die zegt dat je regeert tot aan je dood. Maar ze wil ook doen wat goed is voor Denemarken en het koningshuis en ik denk dat de balans begint door te slaan naar aftreden”, zei Sebastian Olden-Jørgensen eerder dit jaar.

Bij verschillende opiniepeilingen hebben de Denen de laatste jaren aangegeven dat Margrethe (77) best met pensioen mag. In januari zit ze 46 jaar op de troon. Haar gezondheid laat al enkele jaren te wensen over. Lang staan en wandelen kunnen niet zonder pijn. Bovendien moet Margrethe het stellen zonder echtgenoot prins Henrik (83), die in 2016 wel met pensioen ging en van wie inmiddels bekend is dat hij aan dementie lijdt.

Voorbeeld Beatrix niet volgen

Margrethe heeft echter keer op keer aangegeven het voorbeeld van de Nederlandse koningin Beatrix, de Belgische koning Albert II en de Spaanse koning Juan Carlos – alledrie ouder dan Margrethe – niet te zullen volgen. “Het is een positie die je houdt zolang je leeft, zoals mijn vader deed en mijn grootvader”, aldus de vorstin. Ook haar Scandinavische collega’s Harald (80) en Carl Gustaf (71) delen die opvatting.

Speculaties over haar aftreden komen zijn het sterkste in Australië, het geboorteland van kroonprinses Mary. “Australische Mary nog dit jaar koningin van Denemarken”, schreven media eerder dit jaar hoopvol. De ziekte van prins Henrik en de gezondheidsperikelen van de ketting rokende koningin, versterkten de verwachting. Dat Margrethe vorige maand nog vrolijk op staatsbezoek ging in Ghana deed daar niets aan af.