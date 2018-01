De Britse prins Philip is weer eens met een ongepaste opmerking in het nieuws gekomen. Zondag zou hij volgens Britse media een man met een baard hebben gevraagd of hij een terrorist is.

De 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth stelde de vraag toen hij met een deel van de koninklijke familie naar de St. Mary Magdalene Church in Sandringham liep. “Philip wenste veel mensen een gelukkig nieuwjaar en spotte toen die man met baard”, vertelt een ooggetuige tegen de Daily Mail. “Hij wees naar hem op een grappige manier en wendde zich tot een van zijn lijfwachten terwijl hij vroeg of dat een terrorist was.”

Volgens de ooggetuige was het duidelijk dat Philip een grapje maakte en kon het ‘slachtoffer’ er gelukkig om lachen.

Philip staat bekend om ad rem uitspraken en grappen, die door de jaren heen niet altijd op vruchtbare grond vielen. Zo waarschuwde hij Britse studenten in China eens dat ze moesten oppassen geen spleetogen te krijgen als ze te lang bleven.