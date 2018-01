Keizer Akihito heeft dinsdag vanaf het balkon van het Keizerlijk Paleis in Tokio de Japanse bevolking een voorspoedig nieuwjaar toegewenst. Duizenden belangstellenden waren naar het paleis toegekomen om de keizer toe te juichen.

Van achter het kogelvrije glas van het balkon van de Chowa-Dan vleugel van het paleis sprak Akihito zijn wens voor de bevolking uit. Traditiegetrouw bad de keizer ook dit jaar weer voor “vrede en geluk voor de inwoners van Japan en de rest van de wereld”.

Akihito werd vergezeld door zijn vrouw keizerin Michiko, kroonprins Naruhito en kroonprinses Masako en enkele andere leden van de keizerlijke familie. Prinses Mako, de kleindochter van Akihito, was er voor het laatst bij. Zij stapt in november in het huwelijksbootje, waardoor ze geen lid meer zal zijn van de familie.

Vorig jaar kwamen liefst 96.000 Japanners af op de balkonscène van Akihito. Dat was de op één na grootste mensenmassa sinds de troonsbestijging van de keizer in 1989. Volgend jaar verschijnt Akihito waarschijnlijk voor het laatst op het balkon. Op 30 april 2019 treedt hij af.