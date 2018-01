De Noorse kroonprinses Mette-Marit vreesde een vroege menopauze toen ze onlangs last had van draaiduizeligheid. De 44-jarige echtgenote van kroonprins Haakon moest in november afspraken afzeggen omdat zo duizelig was. In een radio-interview onthult ze hoe ze dat heeft ervaren.

“Als ik mijn hoofd snel keerde leek het alsof de hele wereld om me heen draaide”, zegt Mette-Marit. ”Ik begon te zweten en voelde me misselijk. Ik dacht eerst dat ik al vroeg aan de menopauze was begonnen”, vertelt ze aan de Noorse radiozender P3.

Mette-Marit werd verrast door de diagnose positieduizeligheid (BPPD), omdat ze kort daarvoor met succes een reeks fitness-sessies met vier vriendinnen had afgerond. ”Ik heb ongelooflijk veel getraind in het najaar. We volgden een programma dat van week tot week veranderde.”