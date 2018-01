Ruim twee maanden na de pompeuze crematieplechtigheden voor koning Bhumibol Adulyadej, de in 2016 overleden koning van Thailand, hebben paleis en junta nog geen indicatie gegeven over de datum waarop de nieuwe koning Vajiralongkorn wordt gekroond.

De koning zei er afgelopen zondag ook niets over in zijn nieuwjaarstoespraak. Juntaleider Prayut Chan-ocha toonde zich dinsdag vooral begaan met goede recensies in de media. In een ontmoeting met journalisten op de eerste werkdag van het nieuwe jaar drukte hij hen op het hart vooral het werk van de regering te promoten en in een positief daglicht te stellen. Over de kroning zei ook hij niets.

Een kroning hoeft niet per se snel na de troonsbestijging plaats te vinden. Bij koningin Elizabeth, die in februari 1952 door het overlijden van haar vader koning George VI op de troon kwam, werd anderhalf jaar gewacht met de kroning. Die vond uiteindelijk plaats in juni 1953, waardoor ook voldoende tijd was geschapen voor de noodzakelijke, grondige voorbereidingen.

Crematorium

In Thailand is eerst een jaar de tijd genomen om de crematie voor te bereiden. Daarvoor moest een speciaal voor de gelegenheid ontworpen crematorium worden neergezet op Sanam Luang, het koninklijk crematieterrein naast het Grand Palace in Bangkok. Die hele installatie moet ook weer worden weggehaald, waarna gedacht kan worden aan de voorbereidingen op de kroning.

Vanuit religieus oogpunt is het belangrijk daarvoor een gunstig moment te kiezen, waarbij de hemellichamen in de juiste constellatie staan en alle gelukscijfers en dergelijke kloppen. De sinds 2014 regerende junta zal ook een geschikt moment willen, en vervolgens moet de koning het er mee eens zijn.

Tussen de troonsbestijging van koning Bhumibol en diens kroning zaten maar liefst vier jaar. Al waren redenen voor die lange duur ook de leeftijd van de in Zwitserland studerende koning (18) en de politiek instabiele situatie in Thailand.