De emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid, heeft zijn twaalfjarig ambtsjubileum donderdag aangegrepen om de bevolking van het emiraat op te roepen dank te betuigen aan de kroonprins van Abu Dhabi, sjeik Mohammed bin Zayed. Dit vanwege diens verdiensten voor de Verenigde Arabische Emiraten.

De oproep is door Emirati’s op sociale media massaal opgepakt. Op de hoogste toren van de wereld, Burj Khalifa, werd woensdagavond het portret van de kroonprins geprojecteerd. Mohammed bin Zayed reageerde via Twitter op zijn beurt met een lofprijzing op de wijsheid en visie van de emir van Dubai.

Emir Mohammed bin Rashid kwam op 4 januari 2006 op de troon na het overlijden van zijn oudere broer. Onder leiding van de emir heeft Dubai flinke vooruitgang geboekt, maar dat kon niet zonder ondersteuning uit het grotere en veel rijkere Abu Dhabi. Daar kwam twee jaar eerder emir Khalifa bin Zayed op de troon.

Deze emir fungeert ook als president van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en kon goed samenwerken met de heerser van Dubai. Emir Khalifa kreeg in 2014 een beroerte en sindsdien is zijn broer en kroonprins Mohammed (56) meer en meer op de voorgrond getreden, meestal in tandem met Mohammed bin Rashid (68) die binnen de federatie de functie van vicepresident en premier heeft.