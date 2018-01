Koning Juan Carlos viert zijn verjaardag voor het eerst in jaren weer in familiekring. Vrijdag wordt ter gelegenheid van zijn tachtigste geboortedag voor naar schatting honderd genodigden een lunch gehouden in het Zarzuela Paleis. De afgelopen twee jaar verbleef Juan Carlos op zijn verjaardag in Los Angeles, waar hij op 5 januari met vrienden dineerde, ver van huis en haard en familie.

De feestelijke lunch is volgens Spaanse media een compromis. De in 2014 teruggetreden Juan Carlos wilde eigenlijk meer. Bijvoorbeeld een groot feest en diner zoals afgelopen jaar in Noorwegen werd georganiseerd rond de gezamenlijk gevierde tachtigste verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja. Tenslotte wordt niet alleen Juan Carlos dit jaar tachtig, maar koningin Sofia in november ook.

De koning stuitte echter op verzet van zijn zoon en opvolger Felipe. Die heeft zijn koningschap in het teken gesteld van versobering en bezuiniging om daarmee weer wat krediet te verkrijgen voor de mede door de fraude van zwager Iñaki Urdangarin in opspraak geraakte monarchie. En ook al gaat het met de Spaanse economie nu wat beter, het is zeker geen tijd voor een koninklijk gala. De lunch moet voldoende zijn.

Een gastenlijst is niet bekend gemaakt, maar het lijkt uitgesloten dat de hele koninklijke familie aanwezig zal zijn. Iñaki Urdangarin, die kan verwachten in de loop van het jaar in de gevangenis te belanden voor de malversaties, zal niet zijn uitgenodigd. Of echtgenote prinses Cristina zonder hem wil of mag komen is onduidelijk. Onder de intimi van Juan Carlos die wel wordt verwacht behoort koning Simeon van Bulgarije, die in 2014 ook als familievriend aanwezig was bij de troonswisseling.