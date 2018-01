Margrethe in gouden koets naar recepties

Koningin Margrethe ging donderdag met de Deense gouden koets uit 1840 naar Christiansborg in het centrum van Kopenhagen, waar het Deense parlement zetelt. In Christiansborg heeft ze vier nieuwjaarsrecepties. Aan het begin van de middag gaat de vorstin ook weer per koets terug naar haar residentie, paleizencomplex Amalienborg.

Koningin Margrethe (77) maakte de geëscorteerde rit door het centrum van de Deense hoofdstad net als vorig jaar alleen. Echtgenoot prins Henrik (83) heeft zichzelf met pensioen gestuurd en slaat deze verplichte nummers tegenwoordig over.

De nieuwjaarsrecepties vormen de afsluiting van een reeks nieuwjaarsbijeenkomsten. Donderdag schudt de koningin onder meer handen met officieren van de Deense strijdkrachten en vertegenwoordigers van organisaties waar ze beschermvrouw van is.