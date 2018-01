Het staatsbezoek dat koning Felipe en koningin Letizia volgende week aan Marokko zouden brengen gaat niet door. Het is met twee maanden uitgesteld tot maart, meldt het Spaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Spaanse koningspaar zou dinsdag 9 januari worden ontvangen in de Marokkaanse hoofdstad Rabat. Ook Casablanca en Tanger stonden in het driedaagse programma. Het staatsbezoek vindt nu plaats in maart, al zijn de precieze data nog niet bekendgemaakt. Het ministerie gaf geen reden voor het uitstel, maar benadrukt dat de betrekkingen tussen Spanje en Marokko goed zijn. De buurlanden werken nauw samen om terrorisme en illegale immigratie aan te pakken.

Het is al de tweede keer dat een staatsbezoek aan Marokko door Felipe wordt uitgesteld. De Spaanse monarch en premier Mariano Rajoy hadden aanvankelijk in november naar Marokko willen afreizen. Die reis werd uitgesteld wegens de crisis in Catalonië.

Felipe en Letizia waren in juli 2014 voor het laatst in Marokko, als kennismaking kort na de troonswisseling.