Het boek ‘Beatrix. Dwars door alle weerstand’ is met het oog op de tachtigste verjaardag van de prinses geactualiseerd. Dat heeft uitgeverij Atlas Contact maandag laten weten. De ververste editie van het werk van NRC-journaliste Jutta Chorus verschijnt op 15 januari, ruim twee weken voor de verjaardag van de oud-koningin.

Volgens de uitgeverij heeft Chorus voor de heruitgave opnieuw mensen uit de omgeving van Beatrix gesproken. Dat deed ze eerder voor de oorspronkelijke uitgave die in april 2013 verscheen, vlak voor de troonswisseling en het afscheid van Beatrix als koningin. In het boek lag de nadruk op de ‘zware tijd’ uit de regering van Beatrix, rond de eeuwwisseling.

Dat was de tijd dat haar man prins Claus en haar ouders overleden, er ‘gedoe’ was over haar aanstaande schoondochters Máxima en Mabel en ruzie met nichtje Margarita en dier toenmalige echtgenoot Edwin de Roy van Zuydewijn, en ook de politiek een andere richting insloeg dan Beatrix gewend was. De koningin vroeg zich hardop af of ze dan niets meer goed kon doen.

Chorus heeft jaren aan het portret Beatrix gewerkt. Veel naaste medewerkers kwamen aan het woord of hebben Chorus inzicht gegeven in leven en werken van de vorstin. Ook voormalige premiers, politici en adviseurs werkten mee om een beeld te schetsen van ”een vrouw die in tegenspoed het uiterste van zichzelf en haar omgeving vroeg”. Chorus komt op 31 januari ook aan het woord in de verjaardagsspecial die de NOS maakt over prinses Beatrix. Ze geeft samen met schrijver Geert Mak haar kijk op Beatrix als vorstin en prinses, met als leidraad ‘Hoe is het nu met haar, bijna vijf jaar nadat ze afstand deed van de troon?’