Josephine en Vincent, de tweeling van de Deense kroonprins Frederik en kroonprinses Mary, vieren maandag hun zevende verjaardag.

De kinderen vieren dit jaar voor het eerst hun verjaardag met klasgenootjes. In augustus 2017 gingen ze voor het eerst naar school. Er worden op de Tranegård-school in Hellerup twee feestjes gevierd, want de broer en zus zitten in verschillende klassen. Later dit jaar is er nog twee keer ‘koninklijk’ feest op de school, als hun oudere zus Isabelle en oudere broer Christian jarig zijn.

De tweeling heeft een spannend jaar in het vooruitzicht. Op 26 mei is het groot feest in het paleis, als hun vader, kroonprins Frederik, vijftig kaarsjes uitblaast. En in augustus brengt het kroonprinselijk paar een bezoek aan de eilandengroep Faeröer. Ook hun vier kinderen gaan mee op reis met het koninklijk schip Dannebrog.