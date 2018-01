De Stemtiendaagse voor de Appeltjes van Oranje is van start gegaan. Iedereen kan via de website van het Oranje Fonds meebeslissen over wie van de veertig jonge kanshebbers een Appeltje van Oranje verdient. In mei ontvangen drie initiatieven uit handen van koningin Máxima op paleis Noordeinde een bronzen beeldje, gemaakt door prinses Beatrix, en een geldbedrag van 15.000 euro.

Appeltjes van Oranje belonen organisaties die zich inzetten voor een leefbare samenleving en verbetering van de maatschappelijke samenhang tussen verschillende groepen. De prijzen gaan naar organisaties die binnen het jaarlijks veranderende thema daarin het beste zijn geslaagd. Het thema van dit jaar is ‘jong en sociaal ondernemend’.

De Appeltjes van Oranje zijn een initiatief van het Oranje Fonds. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het fonds, dat ze in 2002 als huwelijksgeschenk kregen aangeboden.