Het Zweedse koningspaar is maandag weer aan de slag gegaan na een kerstvakantie die deels werd doorgebracht in Japan. Koning Carl Gustaf en koningin Silvia krijgen volgende week al meteen een staatsbezoek. De IJslandse president Guðni Thorlacius Jóhannesson komt samen met zijn vrouw Eliza Jean Reid van 17 tot en met 19 januari op visite en dat vraagt veel voorbereiding.

Vertegenwoordigers van het Zweedse ministerie van Buitenlandse Zaken komen donderdag naar het Koninklijk Paleis om koning, koningin en kroonprinses Victoria en prins Daniel uitgebreid bij te praten over de Zweeds-IJslandse betrekkingen. De banden op het gebied van politiek, economie en cultuur zijn nauw en het bezoek van de in augustus 2016 gekozen president is daar een bevestiging van.

Traditioneel gaat een nieuwe president van IJsland altijd eerst op staatsbezoek in Denemarken, dat tot 1944 staatsrechtelijk met IJsland was verbonden. Jóhannesson was daar vorig jaar januari. Daarna was volgens gebruik Noorwegen aan de beurt, waar het presidentieel paar in maart op visite was. Finland komt later nog aan bod, al vierde Jóhannesson daar vorig jaar wel het feest mee ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de Finse onafhankelijkheid.