Prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle hebben dinsdag een bezoek gebracht aan de wijk Brixton in Zuid-Londen. De twee waren te gast bij het radiostation Reprezent 107.3 FM. De jongerenzender is 24 uur per dag te beluisteren en is de enige in het Verenigd Koninkrijk waarvan alle dj’s jonger dan 25 jaar zijn, weet The Daily Mail. Het station zet muziek en radio-uitzendingen in om jongeren op weg te helpen in hun carrière.

Harry en Meghan werden bij hun aankomst opgewacht door honderden belangstellenden achter de dranghekken. Binnen namen ze een kijkje in de studio en spraken met jonge medewerkers en vrijwilligers. Het bezoek was de tweede keer dat het paar in het openbaar op pad ging afspraak sinds hun verloving.