Koning Willem-Alexander ontvangt woensdag op paleis Noordeinde de nieuwe Amerikaanse ambassadeur Peter Hoekstra. Die komt zijn geloofsbrieven aanbieden. Daarmee is de hoogste diplomatieke post van de Verenigde Staten in Den Haag voor het eerst sinds februari 2016 weer bezet.

Hoekstra, voormalig lid van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden voor de staat Michigan, is een supporter van de huidige president Donald Trump. Hij heeft vorige maand al van zich doen spreken door in een interview met de NOS zijn eigen, eerdere uitspraken over Nederland als ‘fake nieuws’ te bestempelen, en daarna weer te ontkennen dat hij dat had gedaan.

Hoekstra verontschuldigde zich daarna via Twitter: “Ik ben geboren in Nederland en ik hou van het land. Het zal de grootste eer van mijn leven zijn om er als ambassadeur te dienen.”

Kennismaken

De in Groningen geboren Hoekstra, die als driejarige met zijn ouders naar Amerika emigreerde, kan volgende week ook kennismaken met koningin Máxima, prinses Beatrix, prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven wanneer hij naar de nieuwjaarsontvangst voor diplomaten gaat in het Koninklijk Paleis in Amsterdam.

Koning Willem-Alexander ontvangt woensdagmorgen ook de nieuwe ambassadeurs van Pakistan en de republiek Congo.