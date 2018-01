Prinses Märtha Louise is dolgelukkig. “De krukken zijn eindelijk weg! En ik rijd voor het eerst weer sinds mijn voetbreuk op de geweldige Carsall”, schreef de dochter van koning Harald op haar Instagram-account, onder een video van zichzelf op de rug van haar paard in paardensportcentrum Frederiksborg. “Magisch”, voegde ze er achter een hekje aan toe.

Märtha Louise viel in oktober tijdens de Oslo Horse Show in de Telenor Arena, waar ze voor het eerst sinds 2002 weer aan een internationale springwedstrijd deelnam, bij een van de hindernissen van Carsall. Ze wist zelfstandig op te krabbelen, maar na de wedstrijd werd de breuk vastgesteld.

Dat betekende een domper want ze was zo goed begonnen en stond na de eerste dag derde in de klassering. “Ik ben waarschijnlijk de gelukkigste in de hele arena”, schreef ze voor het ongeval nog op Instagram. “Ik ben zo opgewonden over mijn eerste internationale show in jaren.” Carsall kreeg niet de schuld. “Hij springt zo goed”, noteerde ze bij een filmpje van haar val. “Jammer, ik had me zo verheugd op het finaleweekeinde.”