De vraag of een uitnodiging voor het bijwonen van een tuinfeest van koningin Elizabeth moet worden aangenomen of niet, verscheurt de districtsraad van Derry City & Strabane. Vijftien raadsleden zijn voor en evenveel zijn tegen. Het was daarom aan burgemeester Maolíosa McHugh om dinsdag de beslissende stem uit te brengen. McHugh stemde tegen.

Dat was niet geheel verrassend voor een lid van het katholieke Sinn Féin dat vorig jaar al weigerde om prins Charles bij een bezoek aan zijn gemeente te ontmoeten, maar het was wel tegen het zere been van de protestantse Democratic Unionist Party. “Beschamend”, was nog het vriendelijkste dat over de stem van McHugh werd gezegd, zo meldde de BBC dinsdag. “Het gaat in tegen de goede relaties en alles wat we de laatste jaren hebben opgebouwd”, aldus DUP-raadslid David Ramsey.

Volgens zijn Sinn Féin collega Eric McGinley stond de burgemeester echter in zijn recht en was het niet de vraag of iemand van de raad naar Buckingham Palace zou mogen, maar of de raad daar dan ook voor zou moeten betalen. Dat laatste vond Sinn Féin niet en de burgemeester was het daar mee eens. De DUP overweegt nu beroep aan te tekenen, berichtte de BBC.

Tuinfeesten, oftewel Garden Parties, worden elke zomer een paar maal gehouden in de achtertuin van Buckingham Palace. De koningin en familieleden ontmoeten daar enkele duizenden vertegenwoordigers uit de Britse samenleving. Ook in Edinburgh wordt een garden party gehouden, bij paleis Holyroodhouse.