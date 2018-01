Prins Jaime de Bourbon de Parme heeft maandag de kans gehad om paus Franciscus het beste te wensen voor het nieuwe jaar. Die gelegenheid kwam aan het einde van de traditionele pauselijke nieuwjaarsontvangst in de Sala Regia van het Vaticaan. Alle ambassadeurs hadden zich daar verzameld om ook te luisteren naar de nieuwjaarstoespraak van de kerkvorst tot de diplomaten.

Prins Jaime, die als Nederlands ambassadeur bij het Vaticaan vorig jaar zijn neef koning Willem-Alexander vergezelde bij diens historische staatsbezoek aan de paus, zat daarbij op de eerste rij. Paus Franciscus hield een lang betoog waarin hij de toestand in de wereld beschouwde en zei dat “iedere man en vrouw in de wereld, maar zeker degenen met regeringsverantwoordelijkheid, dienstbaar en solidair moeten zijn en rekening moeten houden dat iedereen recht heeft te leven, en een recht heeft op vrede.”

De paus sprak over de sluimerende conflicten in de wereld, die hij aanmerkte als een verkapte Derde Wereldoorlog. Hij noemde onder meer Irak, Jemen, Afghanistan, het Koreaanse schiereiland en de situatie in Palestina en Israël. “Angst en agressie brengen geen vrede.”