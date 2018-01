Koning Willem-Alexander heeft woensdag op Paleis Noordeinde de nieuwe ambassadeur van Pakistan en Congo ontvangen. Eerder op de ochtend kwam de nieuwe ambassadeur Peter Hoekstra van de Verenigde Staten langs op Noordeinde om zijn geloofsbrieven aan te bieden.

De nieuwe ambassadeur van Pakistan is Shujjat Ali Rathore. De ambassadeur van Congo is Léon Raphaël Mokoko.

De ambassadeurs werden traditioneel opgehaald per galarijtuig en begeleid door een kamerheer van de koning. Bij het paleis stond een erewacht en de koninklijke militaire kapel Johan Willem Friso op hen te wachten. Daarna volgde een eresaluut van vier roffels en het volkslied van het land van de ambassadeur.

Vanaf het moment dat de koning de brieven aanvaardt, zijn de nieuwe ambassadeurs in functie. De ambassadeurs overhandigden elk twee brieven aan de koning. De een meldt het vertrek van de vorige vertegenwoordiger en de andere brief verklaart dat de brenger ervan door zijn of haar regering is aangesteld in Nederland.