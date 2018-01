Het Belgische koningspaar begint donderdag in het Koninklijk Paleis in Brussel aan een reeks van drie nieuwjaarsontvangsten. Die zijn om de polsen van koning en koningin te sparen over een week uitgesmeerd.

Het eerste aan de beurt zijn de vertegenwoordigers van de Europese instellingen, van commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en raadsvoorzitter Donald Tusk tot alle hoofden van de in Brussel gevestigde Europese organen en de permanente vertegenwoordigers die bij de EU zijn geaccrediteerd.

Daarnaast ontvangt de koning ook de permanente vertegenwoordigers bij de Noord-Atlantische Raad, de leden van het internationaal secretariaat en de militaire vertegenwoordigers bij de NAVO, alsmede het hoge kader van het operationele hoofdkwartier SHAPE in Bergen.

Op 16 januari is het in België geaccrediteerde corps diplomatique uitgenodigd en op 18 januari komen de Belgische autoriteiten aan bod, de ‘gestelde lichamen’ zoals dat op z’n Vlaams heet.

Autoliefhebber Filip hoeft donderdag overigens niet alleen handen te schudden. Hij mag ook naar de Heizel in Brussel voor de opening van de 96e editie van European Motor Show, de grote jaarlijkse autobeurs.