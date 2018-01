Koning Willem-Alexander opent 16 februari in het Noordbrabants Museum in Den Bosch de expositie Geloven in vriendschap. De tentoonstelling vertelt over zevenhonderd jaar Illustre Lieve Vrouwe Broederschap. Willem-Alexander is lid van dit broederschap, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap werd in 1318 opgericht als katholiek genootschap. In 1642 werd de ILVB oecumenisch en sindsdien bestaat de helft van de leden uit katholieken en de helft uit protestanten. Tegenwoordig telt de ILVB ongeveer 125 leden en kent zij vier pijlers: liefdadigheid, het behoud van cultureel erfgoed en tradities, ruimte voor spiritualiteit en de onderlinge broederschapsband.

Willem van Oranje, de ‘vader des vaderlands, was in de zestiende eeuw al lid van het broederschap. Sindsdien zijn meerdere leden van het Koninklijk Huis lid geweest. De expositie belicht de lange en roerige geschiedenis van het ILVB.