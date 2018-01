De chique Londense lingeriezaak Rigby & Peller mag zich niet langer hofleverancier noemen. Koningin Elizabeth heeft de toekenning van dat predicaat ingetrokken. De Daily Express weet nu ook waarom. De voormalige eigenares June Kenton, die de koningin en andere leden van de koninklijke familie aan ondersteunend ondergoed hielp, heeft vorig jaar te veel gekletst over haar prominente klanten in haar autobiografie ‘Storm in een D-cup’.

Kenton (82) vertelde over het passen van bh’s door de koningin in Buckingham Palace, en was ook scheutig met kleedkamerverhalen over de koningin-moeder, prinses Margaret en prinses Diana. “Zelfs de belangrijkste dames moeten goed worden ondersteund”, aldus Kenton, die zichzelf volgens de Daily Express in een onbewaakt moment omschreef als ‘leidende tietoloog’ (‘boobologist’).

Ze gaf prinses Diana posters mee, zo vertelde Kenton, van in zwemkleding en lingerie geklede bevallige dames. Die posters waren bestemd voor haar zoons William en Harry. Die konden ze dan ophangen in hun kamers.

De Royal Warrant Holders Association bevestigde tegen de krant dat Rigby & Peller, dat sinds 2011 in Belgische handen is, inderdaad het predicaat is kwijtgeraakt. Dat is kort na publicatie van het boek gebeurd. Een officiële reden is niet gegeven.