Koningin Máxima bracht donderdag een werkbezoek aan jongerenorganisatie TijdVoorActie en Netwerk Nieuw Rotterdam in Rotterdam.

Stichting TijdVoorActie is een landelijk netwerk dat jongeren stimuleert zich in hun eigen stad in te zetten voor mensen die geen of weinig contacten hebben. De organisatie ondersteunt lokale vrijwilligersnetwerken. De jongeren kunnen helpen bij het tuinieren of bezoeken wekelijks iemand die eenzaam is.

Inmiddels zijn in vijftien steden netwerken actief en zijn er zes in ontwikkeling. In Rotterdam is gestart onder de naam Netwerk Nieuw Rotterdam. Dit lokale netwerk bestaat uit jongeren die zich inzetten voor kwetsbare en eenzame mede-Rotterdammers.

Máxima sprak tijdens haar bezoek in De Nieuwe Poort in Rotterdam met de initiatiefnemers van TijdVoorActie en de pioniers van lokale netwerken. Ook ging ze in gesprek met een aantal Rotterdamse vrijwilligers uit Rotterdam.

Tijd Voor Actie wordt ondersteund door het Oranje Fonds.