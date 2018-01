Koningin Máxima verricht maandag 5 februari de opening van het Oncode Institute. Dit is een onafhankelijk virtueel instituut waarin kankeronderzoekers in Nederland zich verenigen. De lancering vindt plaats in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, zo maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdag bekend.

Het doel van het Oncode Institute is om fundamentele inzichten over kanker zo snel en efficiënt mogelijk te vertalen naar betere en meer betaalbare zorg. De komende vijf jaar investeert KWF Kankerbestrijding, samen met de ministeries van Economische Zaken, Wetenschap en Volksgezondheid, in totaal 125 miljoen euro in het instituut.