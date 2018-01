Koning Felipe is maandag onderscheiden voor zijn constante steun aan slachtoffers van terrorisme. De koning ontving de Adolfo Suarez Mensenrechtenprijs uit handen van Marimar Blanco, voorzitter van de Spaanse stichting van terrorismeslachtoffers.

De ceremonie vond plaats in het Koningin Sofia Museum in Madrid. Felipe zei in zijn toespraak dat “elke daad van erkenning aan de slachtoffers van terrorisme het respect en de onvoorwaardelijke steun van allen verdient, omdat de slachtoffers het voorbeeld en de levende herinnering zijn van het grootste offer dat onze samenleving heeft gebracht voor het verdedigen van vrijheid, democratie, vreedzaam samenleven en onze rechtsorde. ”

De koning spreekt zich al jaren uit tegen elke vorm van terrorisme. In augustus vorig jaar liep hij mee in een protestmars in Barcelona tegen de terroristische aanslagen op de Ramblas en in Cambrils.