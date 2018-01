Prins Laurent is zaterdag weer eens op pad gegaan. Samen met zijn gezin bezocht hij de Autosalon in Brussel. Dat gebeurde wel na sluitingstijd, zo meldt Het Laatste Nieuws.

Laurent mist eigenlijk nooit een jaar van het Autosalon, zoals de Vlamingen zeggen. De autogekke prins was dit jaar erg geïnteresseerd in elektrische auto’s. “In het bijzonder in de Audi e-tron”, aldus Luc Bontemps, afgevaardigd bestuurder van automobielfederatie Febiac.

Ook de kinderen van Laurent konden zich prima vermaken. “Een van de zonen was in het bijzonder enthousiast, maar alle kinderen toonden veel interesse”, zegt Bontemps. “Ze wilden ook meer weten over de technologie en over wat er zich onder de motorkap van de auto’s bevindt.”