Prins Daniel moet noodgedwongen het jaarlijkse sportgala aan zich voorbij laten gaan. De Zweedse royal is ziek, laat het hof weten. Daniel zou op het gala een speciale prijs uitreiken.

Vorig jaar was de man van kroonprinses Victoria voor het eerst bij het gala. Hij verving toen prins Carl Philip. Hij is vanaf 2010 vaste gast, maar hij kon er vorig jaar niet bij zijn vanwege een reis naar Zuid-Afrika. Prins Daniel verving hem en daar was de organisatie zeer blij mee. Dit jaar zou de prins een speciale prijs uitreiken die beschikbaar is gesteld door Generation Pep, een organisatie waarbij kroonprinses Victoria nauw betrokken is.

Overigens is ook Victoria ziek. Ze zou samen met haar vader koning Carl Gustaf naar Sälen gaan om een conferentie van het Zweedse leger bij te wonen. De kroonprins is net als haar man snipverkouden, aldus het Zweedse hof.