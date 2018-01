Koning Carl Gustaf en koningin Silvia verwelkomen de Britse prins William en zijn vrouw Catherine op dinsdag 30 januari met een lunch op het Koninklijk Paleis in Stockholm. Bij de lunch zijn ook kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel aanwezig. Dit blijkt uit het programma van het officiële bezoek van de hertog en hertogin van Cambridge aan Zweden.

Na de lunch op het paleis volgt een wandeling door de binnenstad naar het Nobel Museum, waar William en Catherine een aantal Nobelprijswinnaars zullen ontmoeten. In de avond dineren ze bij de Britse ambassadeur, waarbij ook een aantal leden van de Zweedse koninklijke familie zullen aanschuiven.

De tweede dag in Zweden staat in het teken van geestelijke gezondheidszorg, een onderwerp dat William en Catherine na aan het hart ligt. In de middag openen William en Catherine een tentoonstelling over Brits design en neemt kroonprinses Victoria haar gasten mee naar het slot Haga, waar ze met prins Daniel en de kinderen woont.

Skischans

William en Catherine zijn op 1 en 2 februari in Noorwegen. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit halen hen van het vliegveld en brengen ze naar het Koninklijk Paleis in Oslo. Daar bieden koning Harald en koningin Sonja hen een lunch aan. ’s Avonds is de Noorse koninklijke familie opnieuw in het paleis bijeen voor een diner waar zowel Harald als William het woord zal nemen.

Op de laatste dag gaan William en Kate naar de school waar de Noorse tv-serie Skam wordt opgenomen. De dramaserie over opgroeiende tieners behandelt thema’s als pesten, relaties, seksuele intimidatie en eetstoornissen. Na een lunch op Skaugum, de residentie van kroonprins Haakon, wordt het officiële bezoek afgesloten bij de skischans Holmenkollen.