De Londense dierentuin heeft een pasgeboren Okapi vernoemd naar Meghan Markle, de verloofde van Prins Harry. Het diertje kwam afgelopen zaterdag ter wereld. De dierentuin zegt verguld te zijn met de komst van Okapi Meghan.

Volgens de verzorgers maken moeder en dochter het uitstekend en “zorgt de moeder meer dan goed voor haar nageslacht.” De bevalling van moeder Oni nam een half uur in beslag en werd vastgelegd door de camera’s van de dierentuin.

Okapi’s, die vooral voorkomen in Centraal-Afrika, zijn verwant aan de giraffe, met uitzondering van de lange nek. De soort waarvan er naar schatting van onderzoekers nog 25.000 in het wild voorkomen, wordt met uitsterven bedreigd.

Meghan en Harry trouwen op 19 mei in de kapel van Saint George in Windsor Castle, het woonkasteel van koningin Elizabeth. Harry is nu de vijfde in de lijn van troonsopvolging van koningin Elizabeth.