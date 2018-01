Prins Harry en Meghan Markle hebben zich donderdag laten rondleiden door Cardiff Castle. Het paar, dat te kampen had met een treinvertraging, arriveerde een uur later dan gepland bij het kasteel in Wales. Dat mocht de pret niet drukken bij de vele fans, die de prins en zijn verloofde zwaaiend met vlaggetjes opwachtten.

Nadat de twee uitgebreid met mensen uit het publiek hadden gesproken, werden ze in het kasteel getrakteerd op een festival waarbij de cultuur van Wales centraal stond. Het paar kreeg optredens van muzikanten en dichters voorgeschoteld en had ontmoetingen met sportmensen uit de regio. Na hun bezoek aan het kasteel gingen Harry en Meghan naar een sportcomplex in Cardiff.

Om haar kennis te laten maken met haar nieuwe thuisland neemt prins Harry zijn Amerikaanse verloofde in de maanden voor hun huwelijk mee op een tour langs diverse steden in het Verenigd Koninkrijk.