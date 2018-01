Koning Felipe kreeg donderdag veel buitenlandse gasten over de vloer. De Spaanse vorst nam de geloofsbrieven van maar liefst zes nieuwe ambassadeurs in ontvangst.

Als eerste was Gustavo Ricardo Machín Gómez aan de beurt. De nieuwe ambassadeur van de republiek Cuba overhandigde zijn papieren aan de koning, waarna de ambassadeur van de republiek Egypte op audiëntie kwam. Ook Omar Ahmed Abdel Wahab Selim gaf zijn geloofsbrieven aan de koning.

De volgende gast kon Felipe weer in zijn eigen taal verwelkomen, toen de nieuwe Chileense ambassadeur Jorge Tagle Canelo zijn opwachting maakte. Deze werd afgelost door Susan Aderonke Folarin, die haar thuisland Nigeria vertegenwoordigt in Spanje. Aansluitend kwam ambassadeur Hala Keyrouz namens Libanon de geloofsbrieven overhandigen en ten slotte nam de koning de papieren in ontvangst van Richard Duke Buchan III, ambassadeur van de Verenigde Staten.