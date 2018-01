Het Britse koninklijk huis heeft drie officiële foto’s naar buiten gebracht ter gelegenheid van de verloving van prinses Eugenie en Jack Brooksbank. De foto’s zijn eerder maandag gemaakt door Jonathan Brady in de Picture Gallery in Buckingham Palace.

Op twee plaatjes zijn Eugenie, de jongste dochter van prins Andrew, en Jack samen te zien. Op de derde foto, een close-up van de handen van het paar, is de verlovingsring goed te zien.

Eugenie en Jack treden in het najaar in het huwelijk in de kapel van St. George in Windsor Castl. In mei trouwen prins Harry en zijn verloofde Meghan Markle op dezelfde locatie.