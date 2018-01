Koning Felipe van Spanje poseerde maandag met een koe. Dat gebeurde tijdens een werkbezoek aan het zuivelbedrijf Central Lechera Asturiana in Oviedo. Felipe sprak met veehouders en werknemers van de zuivelorganisatie die maandag haar vijftigjarige bestaan vierde.

Felipe kwam samen met de Spaanse minister van Landbouw Isabel García Tejerina naar de noordwestelijke provincie Asturië. De koning kreeg een rondleiding door de melkfabriek en het geautomatiseerde magazijn. Felipe kreeg een kleine sculptuur aangeboden van een boerenfamilie en een mand met zuivelproducten. Na de rondgang bekeek de Spaanse vorst een bedrijfsvideo over de afgelopen vijftig jaar en onthulde hij een gedenkplaat.

De zuivelorganisatie werd in 1968 opgericht om de grote schommelingen in de melkprijzen op te vangen. De variabele melkprijzen zorgden voor een ernstige crisis in het midden van de jaren zestig. Nu is het bedrijf met 1300 werknemers het belangrijkste in de zuivelindustrie van Asturië.