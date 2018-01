De volgers van het Britse koninklijk huis worden dit jaar niet op één maar op twee koninklijke huwelijken getrakteerd. Na prins Harry en Meghan Markle in mei is het in de herfst de beurt aan prinses Eugenie en haar vriend Jack Brooksbank.

Eugenie (27) en Jack (31), een manager van een club in Londen, leerden elkaar in 2010 kennen in het Zwitserse skioord Verbier en kregen een relatie. Eind 2016 deden al even geruchten de ronde over een ophanden zijnde verloving maar die bleef uit. Afgelopen maand was het wel zover tijdens een vakantie in Nicaragua.

Prinses Eugenie, de jongste dochter van prins Andrew, is momenteel achtste in lijn van troonopvolging en hoefde daarom koningin Elizabeth niet om toestemming te vragen voor haar huwelijk met Jack. Dat geldt alleen voor de bovenste zes op de lijst. Eugenie vervult ook geen taken namens het Britse koningshuis.

Het huwelijk wordt naar verwachting ook niet voor het oog van het hele land gesloten. Volgens Britse media is het aannemelijk dat het een besloten ceremonie wordt, net als het huwelijk van Zara Philips, de dochter van prinses Anne, en Mike Tindall in 2011. Buckingham Palace maakt later meer details bekend over de trouwerij, die plaatsheeft in St. George’s Chapel in Windsor.

Eugenie en Jack gaan vermoedelijk wonen in een van de woningen op Kensington Palace, waar ze buren worden van prins William en zijn vrouw Catherine en Harry en Meghan.