Koning Willem-Alexander krijgt maandagmiddag bezoek van de Panamese president Juan Carlos Varela. De koning ontvangt hem voor een audiëntie op Paleis Noordeinde.

Tegelijkertijd heeft koningin Máxima een gesprek met Isabel de Saint Malo de Alvarado, de Panamese vice-president en tevens minister van Buitenlandse Zaken. Dat doet ze in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering voor ontwikkeling.

Prinses Beatrix is maandag in Utrecht. Ze woont in TivoliVredenburg een symposium bij van het interreligieus netwerk In Vrijheid Verbonden. Het thema van de bijeenkomst is Een zorgzame samenleving.