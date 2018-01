Catherine, de vrouw van prins William, heeft dinsdag een bezoek gebracht aan de Roe Green Junior School in Londen, een school voor kinderen met psychische problemen.

De hertogin van Cambridge lanceerde de website van de Mental Healthy Schools. Op deze website kunnen leraren terecht voor praktische tips om kinderen met mentale problemen te ondersteunen. Het project is opgezet en gefinancierd door The Royal Foundation, de liefdadigheidsorganisatie van Kate, prins William en zijn broer Harry. Tijdens haar bezoek, waarbij Kate leraren en kinderen ontmoette, sprak ze over de belangrijke rol die docenten spelen in het helpen van deze jongeren. “Ze zien onze kinderen wanneer ze opgroeien, leren en spelen”, aldus de 36-jarige Kate. “En wanneer ze hun sociale vaardigheden ontwikkelen die het verschil maken in hun verdere leven.”

Kate, zwanger van haar derde kindje, droeg een nauwsluitende blauwe jurk van Serpahine. Deze jurk, waarin haar buikje voor het eerst goed te zien was, droeg ze ook toen ze in 2015 in verwachting was van Charlotte.