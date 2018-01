Prins William heeft zijn moeder, wijlen prinses Diana, geprezen voor haar vrijwilligerswerk. Dat deed de Britse prins dinsdag in een lange en persoonlijke speech tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de landelijke Charity Commission, dat liefdadigheidswerk initieert.

De 35-jarige hertog van Cambridge sprak over de opvoeding van zijn twee kinderen, prins George en prinses Charlotte, en de opvoeding die hij zelf kreeg. “Toen ik vierenhalf jaar geleden voor het eerst vader werd, begon ik na te denken over de manier waarop ik ben opgevoed, en de waarden die mijn ouders mij hebben bijgebracht.” Hij bedankte zijn ouders voor datgene wat zij hem hebben verteld en laten zien in zijn jeugd. Zo herinnert hij zich dat hij op jonge leeftijd eens door zijn moeder, die bekend stond om haar liefdadigheidswerk, werd meegenomen naar een opvang voor daklozen. “Ze legde mij uit waarom de mensen die ik daar ontmoette ertoe doen.” Ook zijn vader, prins Charles, kwam voorbij in zijn toespraak. “Als klein kind zag ik avond na avond mijn vaders mededogen als hij de duizenden brieven beantwoordde of eindeloze rapporten las, alles om te doen wat hij kon om de kansarmen te helpen.”

De prins besloot met de hoop dat hij het werk van zijn ouders en grootouders de komende jaren voort kan zetten. “We geloven dat liefdadigheidswerk, boven alles, onze samenleving kan voeden, herstellen, bouwen en ondersteunen. Zonder dit werk, is de samenleving niets waard.”

William ondersteunt tegenwoordig verschillende liefdadigheidsprojecten. Zo richtte hij samen met zijn vrouw Catherine en zijn broer Harry de Heads Together op, een campagne die het stigma rond psychische gezondheidszorg moet wegnemen.