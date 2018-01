Prins Bernhard heeft donderdag trainingsmeters gemaakt voor zijn Hollandse 100, het sportieve evenement om geld in te zamelen voor onderzoek naar lymfklierkanker. Op de Coolste Baan in het Olympisch Stadion in Amsterdam werd ter gelegenheid van de komende editie alvast een schaatstraining georganiseerd. Ook prinses Annette, de echtgenote van Bernhard, bond de schaatsen onder.

Op de ijsbaan kondigde Bernhard tegelijkertijd een fusie van zijn stichting Lymph&Co aan met het Van Vlissingen Lymfoom Fonds. Beide organisaties, allebei fondsen die zich bezighouden met onderzoek naar lymfklierkanker, gaan vanaf woensdag verder onder de naam Lymph&Co.

De Hollandse 100 vindt dit jaar voor het eerst plaats in Friesland. Het schaatsonderdeel vindt op zondag 18 maart plaats in Thialf en gefietst wordt er door het wijdse Friese landschap. De eerste drie edities van De Hollandse 100 werden gehouden in Flevoland, in en rond Biddinghuizen.