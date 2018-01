Koning Filip van België en koning Abdullah van Jordanië hebben het World Economic Forum (WEF) in Davos aangegrepen om de banden aan te halen. In Zwitserland vonden de twee monarchen even tijd om bij te praten.

Filip en Abdullah bespraken onder meer hoe België en Jordanië elkaar kunnen helpen en versterken. Ook de huidige regionale en internationale ontwikkelingen kwamen ter sprake waaronder de kwestie-Jeruzalem, de stad die sinds kort door de Verenigde Staten wordt erkend als hoofdstad van Israël.

In Davos wemelt het deze week van de koninklijke gasten. Naast koning Filip en zijn vrouw koningin Mathilde en koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië is ook koningin Máxima aanwezig in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Ook koning Felipe van Spanje is erbij, net als kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit van Noorwegen.