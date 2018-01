Koning Willem-Alexander heeft woensdag in zijn werkkamer in Paleis Noordeinde de nieuwe fractievoorzitter van de SP, Lilian Marijnissen ontvangen. Marijnissen volgde in december Emile Roemer op als politiek leider van de SP.

De 32-jarige Marijnissen zit sinds maart in de Tweede Kamer. Ze is de dochter van Jan Marijnissen, onder wiens leiding de partij groot werd.

Het bezoek van Marijnissen past in een reeks gesprekken die Willem-Alexander deze maanden voert met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer en bewindspersonen uit het kabinet-Rutte III. Eerder op woensdag ontving de koning fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie.