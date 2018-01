Koning Carl Gustaf en koningin Silvia van Zweden hebben een bezoek gebracht aan Kiruna. De stad in Noord-Zweden is bezig met een enorme verhuizing en daar werd het koningspaar over geïnformeerd.

De stad met zo’n 18.000 inwoners verzakt door de jarenlange winning van ijzererts en daarom moeten grote delen van Kiruna worden verhuisd naar andere locaties. Na de ontvangst in het stadhuis maakte het koningspaar een busrit door het nieuwe centrum van de stad. Ook namen de koning en koningin een kijkje bij het nieuwe stadhuis, 3 kilometer verwijderd van zijn huidige plek. In de herfst moet het nieuwe stadhuis zijn deuren openen.

De meeste belangstelling van het koningspaar ging uit naar de kerk van Kiruna. Die werd aan het begin van de vorige eeuw gebouwd en zal ook een nieuwe plek krijgen. Carl Gustaf en Silvia werden ook daarover bijgepraat door vertegenwoordigers van de kerk en het stadsbestuur, met een lunch en een bijeenkomst waarin de royals een presentatie kregen voorgeschoteld over de culturele ins en outs van Kiruna. De verhuizing moet, zoals de plannen nu zijn, in 2024 zijn afgerond.